Тігіпко: по недоплачені стипендії ще ніхто офіційно не звертався

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем’єр міністр України - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко журналістам у Кабінеті Міністрів.

«Якщо будуть якісь звернення від університетів чи від інших навчальних закладів щодо виплати знижених стипендій, то такі звернення будуть задоволені і стипендії доплачені студентам», - сказав С.Тігіпко.

Він наголосив, що на даний час таких звернень не було.

В той же час, коментуючи акції протесту студентів, які час від часу проходять і присвячені невиплаті стипендій, С.Тігіпко наголосив: «Політичні причини сказати, що потрібно державі дуже уважно слідкувати за стипендіями, є, але підстав сьогодні говорити про скорочення - немає».

За темою: Студенти погрожують Майданом

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня близько 50 студентів біля будівлі Кабінету міністрів вимагали від прем'єр-міністра Миколи Азарова скасування постанови уряду від 13 червня про зміни індексації стипендії.

Раніше активісти студентських громадських організацій заявляли про намір подати в суд позов до Кабміну та Міністерства освіти з вимогою скасувати урядову постанову №526 від 13 червня 2012 року про зміну порядку індексації стипендій.

За їх словами, згідно з цим рішенням Кабміну, стипендії фактично зменшилися на суму від 150 до 250 грн., і вже в липні студенти одержали менші виплати, ніж у червні.

«Якщо 1 вересня студенти на своїх карткових рахунках не побачать відшкодування коштів за літні місяці, то вони (влада – УНІАН) побачать ще один майдан – це буде студентський майдан», - підкреслив, зокрема, голова Молодого народного руху Іван Крулько.