Тимошенко готова підсадити Кириленка в крісло спікера

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО не виключає, що її політична сила підтримає кандидатуру В’ячеслава КИРИЛЕНКА на посаду голови Верховної Рада VI скликання.

Про це вона заявила сьогодні під час брифінгу, коментуючи на прохання кореспондента УНІАН рішення політради партії «Наша Україна» про висунення на посаду спікера В.КИРИЛЕНКА.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, В.КИРИЛЕНКО є достатньо професійною людиною, яка стоїть на своїх позиціях.

Крім того, за словами лідера БЮТ, В.КИРИЛЕНКО ніколи не демонстрував подвійних стандартів. Вона нагадала, що В.КИРИЛЕНКО очолює найбільшу партію, що входить до блоку НУ-НС. «І тому логічно, мені здається, якщо прийняла політрада таке рішення, то воно має підстави», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона нагадала, що кандидатуру В.КИРИЛЕНКА на посаду спікера має ще підтримати політрада всього блоку НУ-НС. «І я можу сказати, що у мене і нашої команди саме добре відношення до пана КИРИЛЕНКА», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.