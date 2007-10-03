Антипершість: хто відстає з протоколами?

Лідери Сімферополь, Роздільна та Сєвєродонецьк

За даними Центральної виборчої комісії, на 17.46 3 жовтня не закінчений підрахунок голосів: у ТВО-1 (Сімферополь) залишилося 25 дільниць; у ТВО-8 (смт Красногвардійське, Крим) - 1; у ТВО-9 (Вінниця) - 9; у ТВО-29 (Дніпропетровськ) - 4; у ТВО-109 (Сєвєродонецьк) - 14; у ТВО-137 (м. Роздільна, Одеська обл.) - 25; у ТВО-141 (Ізмаїл) - 1; у ТВО-183 (Люботин, Харківська обл.) - 1; у ТВО-218 (Київ, Шевченківський р-н) – 2.

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