Антипершість: хто відстає з протоколами?

18:16, 03 жовтня 2007
Політика
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Лідери Сімферополь, Роздільна та Сєвєродонецьк

За даними Центральної виборчої комісії, на 17.46 3 жовтня не закінчений підрахунок голосів:

у ТВО-1 (Сімферополь) залишилося 25 дільниць;

у ТВО-8  (смт Красногвардійське, Крим) - 1; 

у ТВО-9  (Вінниця) - 9;

у ТВО-29 (Дніпропетровськ) - 4;

у ТВО-109  (Сєвєродонецьк) - 14;

у ТВО-137  (м. Роздільна, Одеська обл.) - 25;

у ТВО-141 (Ізмаїл) - 1;

у ТВО-183 (Люботин, Харківська  обл.) - 1;

у ТВО-218  (Київ, Шевченківський р-н) – 2.

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