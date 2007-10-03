Тимошенко обіцяє країні спокійний стан - ”хоча б певний час”

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що її політична сила не складатиме депутатських мандатів, у разі створення в парламенті широкої коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер БЮТ заявила сьогодні під час брифінгу.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що така позиція її політичної сили пов’язана з тим, що країна має перебувати у спокійному стані. При цьому, за її словами, БЮТ у ВР робитиме все для того, аби не допустити прийняття антинародних рішень. «Далі перетворювати дострокові вибори в перманентну кризу наша команда не має наміру», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у своїй заяві щодо формування коаліції Віктор ЮЩЕНКО сказав, що очікує від Партії регіонів, БЮТ, НУ-НС і Блоку Литвина мудрих кроків до консолідації країни і закликав переможців парламентських виборів об`єднатися навколо національних пріоритетів.

У свою чергу, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ підтримав позицію, висловлену Президентом щодо формування парламентської коаліції.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що БЮТ залишиться в опозиції, у разі створення коаліції між блоком “Наша Україна – Народна Самооборона” та Партією регіонів.