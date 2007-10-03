ЦВК опрацювала 99,78% протоколів

За даними Центральної виборчої комісії, станом на 18.23, опрацьовано 99,78% протоколів дільничних виборчих комісій.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з останніми даними ЦВК, за Партію регіонів проголосували 34,32% виборців, за Блок Юлії Тимошенко - 30,75%, за блок “Наша Україна – Народна Самооборона” – 14,17%, за Комуністичну партію України – 5,38%, за Блок Литвина – 3,96%, за Соціалістичну партію України – 2,86%.

Не підтримали жодну з політичних сил 2,73% виборців.