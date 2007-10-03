Ющенко пропонує поділитися з опозицією посадами в уряді і ВР

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності надання опозиції керівних посад в уряді та парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Берліні, коментуючи на прохання журналістів свою сьогоднішню заяву, в якій закликав переможців парламентських виборів об`єднатися навколо національних пріоритетів.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що для створення демократичної коаліції є голоси, їх достатньо, щоб сформувати уряд, але це не вирішить питання стабільності в державі.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що політичні сили повинні розпочати діалог і чітко визначити пріоритети і норми співіснування влади та опозиції.