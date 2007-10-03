Ющенко пропонує поділитися з опозицією посадами в уряді і ВР

19:29, 03 жовтня 2007
Політика
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Політичні сили повинні розпочати діалог

Віктор Ющенко виступає під час зйомок програми ”Свобода слова”. Київ, 28 вересня Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності надання опозиції керівних посад в уряді та парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Берліні, коментуючи на прохання журналістів свою сьогоднішню заяву, в якій закликав переможців парламентських виборів об`єднатися навколо національних пріоритетів.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що для створення демократичної коаліції є голоси, їх достатньо, щоб сформувати уряд, але це не вирішить питання стабільності в державі.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що політичні сили повинні розпочати діалог і чітко визначити пріоритети і норми співіснування влади та опозиції.

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