Політрада Руху не проти приєднання Литвина до коаліції

Політрада Народного Руху України схвалює створення парламентської коаліції у складі блоку «Наша Україна – Народна самооборона» та Блоку Юлії Тимошенко з можливим приєднанням до такого формату коаліції Блоку Литвина.

Про це йдеться у переданій УНІАН ухвалі Політичної Ради Народного Руху України, засідання якої відбулося сьогодні у Києві.

Політрада, серед іншого, зазначає, що позачергові вибори народних депутатів України є такими, що відповідають демократичним європейським цінностям та забезпечують прозорий та вільний хід виборчого процесу.

“Відповідно до прийнятої ухвали, Політрада Руху схвалює створення парламентської коаліції у складі «Наша Україна – Народна самооборона» та Блоку Юлії Тимошенко з можливим приєднанням до такого формату коаліції Блоку Литвина”, - йдеться в документі.

Також Політрада НРУ відзначає позачергові вибори народних депутатів України “як важливий фактор забезпечення волевиявлення українського народу, який віддав перевагу демократичним силам та надав мандат для формування парламентської коаліції у складі політичних сил, які підтримали на виборах Президента України 2004 року Віктора ЮЩЕНКА”.

Водночас Політрада НРУ пропонує звернути увагу на “недостатньо високий” рівень підтримки блоку «Наша Україна - Народна самооборона», який фактично залишився на рівні результатів парламентських виборів 2006 року.

Політрада НРУ вважає такий результат «наслідком слабкого залучення представників партій, що утворили блок «Наша Україна - Народна самооборона» як до агітаційної роботи, так і до активної роботи у виборчих штабах та у складі уповноважених осіб, членів окружних та дільничних виборчих комісій».