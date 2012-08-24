Януковича уже привітали Обама, Єлизавета IІ, Ху Цзіньтао та Путін

На адресу Президента України Віктора Януковича надходять вітання лідерів іноземних держав з нагоди Дня Незалежності України.

Як повідомляє прес-служба глави держави, свої вітання надіслали Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама, Королева Великої Британії Єлизавета II, Голова Китайської Народної Республіки Ху Цзіньтао, Президент Російської Федерації Володимир Путін. Із Днем Незалежності Президента України привітали Федеральний президент Австрійської Республіки Гайнц Фішер, Президент Республіки Хорватія Іво Йосипович, Президент Чорногорії Філіп Вуянович, Президент Республіки Корея Лі Мйон Бак, Президент Туркменистану Гурбангули Бердимухамедов, Президент Азербайджану Ільхам Алієв, Президент Таджикистану Емомалі Рахмон, Президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв, Король Саудівської Аравії Абдалла бін Абдулазіз Аль Сауд, Король Швеції Карл ХVІ Густав, прем’єр-міністр Королівства Бахрейн Халіфа бін Салман аль-Халіфа, інші високопосадовці.

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