Ахмадінеджад у привітанні з Днем Незалежності назвав президентом Ющенка
19:49, 24 серпня 2012Політика
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Послання іранського президента Махмуда Ахмадінеджада "його українському колезі Віктору Ющенку" з нагоди річниці Незалежності вміщено на офіційному сайті президента Ірану.
Ахмадінеджад не встигає за зміною українських президентів, фото ukrday.com
Іранська державна служба новин IRNA вмістила повідомлення про привітання президента Ахмадінеджада з нагоди Дня Незалежності України, де президентом України названо Віктора Ющенка, пише ВВC Україна.
Іранський президент висловлює надію на поглиблення співраці між Тегераном і Києвом. Також іранський лідер зичить успіхів українському народу і уряду.
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