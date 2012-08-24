Ахмадінеджад у привітанні з Днем Незалежності назвав президентом Ющенка

Іранська державна служба новин IRNA вмістила повідомлення про привітання президента Ахмадінеджада з нагоди Дня Незалежності України, де президентом України названо Віктора Ющенка, пише ВВC Україна.

Іранський президент висловлює надію на поглиблення співраці між Тегераном і Києвом. Також іранський лідер зичить успіхів українському народу і уряду.