Що б там Ющенко не казав, НУ-НС діятиме за власним планом

"Наша Україна" – "Народна Самооборона" не переглядала своє рішення про створення демократичної коаліції з Блоком Юлії Тимошенко в парламенті у зв’язку з останніми заявами президента Віктора Ющенка.

Про це в ефірі 5 каналу сказав член НУНС Юрій Павленко, який зазначив, що зустрічався у середу з одним з лідерів НУНС В’ячеславом Кириленком.

"Наше рішення (про створення коаліції з БЮТ) – незмінне, і вчора воно було підтверджене на засіданні президії "Народного Союзу "Наша Україна", - сказав він.

На переконання Павленка, у своїй заяві щодо створення коаліції президент мав на увазі необхідність конструктивної співпраці демократичної коаліції з опозицією, в якій має опинитися Партія регіонів.

Одним з кроків такого діалогу він назвав ухвалення закону про опозицію.

Українська правда