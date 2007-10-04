ЦВК опрацювала 99,93% протоколів

Станом на 8-му годину ранку, опрацьовано 99,93% протоколів з результатами голосування на дострокових виборах Верховної Ради України 30 вересня 2007 року.

За даними Центральної виборчої комісії, за Партію регіонів віддали свої голоси 34,35% виборців із тих, що взяли участь у голосуванні. БЮТ отримав 30,73 відсотка голосів, Блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 14,16%, КПУ – 5, 38% і Блок Литвина – 3,96% голосів.

Решта партій і блоків, що брали участь у дострокових виборах до ВР, за результатами голосування не долають 3% бар’єр проходження у парламент.

Не підтримали жодну з політичних сил на виборах 2,73% виборців.