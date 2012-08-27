Прізвище губернатора Хоптяна утретє спотворили у Вікіпедії (фото)

11:31, 27 серпня 2012
Політика
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Невідомі вже втретє змінили прізвище голови Тернопільської облдержадміністрації Валентина Хоптяна на сторінці про нього в Вікіпедії.

З Хоптяна зробили Пияка

Як передає кореспондент УНІАН, зараз замість прізвища Хоптян над біографічною довідкою і фото голови облдержадміністрації фігурує прізвище Пияк. Окрім цього внесено зміни і в пункт «професія» - зараз там написано «пияк-політик».

Також у довідці в графі з даними про народження голови обладміністрації вказано «народилася».

Сам голова ОДА цих провокацій не коментує.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня невідомі на сторінці про В.Хоптяна у Вікіпедії і замість його прізвища над біографічною довідкою написали Хобіт.

Наступного дня прізвище було вправлене.

Невдовзі невідомі змінили прізвище Хоптяна на Хопта, що в діалектній мові означає «бур’ян». Тоді ж в біографічній довідці написали і кінцеву дату перебування В. Хоптяна на посаді голови облдержадміністрації – 1 листопада 2012 року.

Перед цим в Інтернеті з’явилися відеоролики із Зарваниці, де під час Всеукраїнської прощі В. Хоптяна засвистали прочани після озвучення ним привітання від Президента України Віктора Януковича. Їх переглянуло близько 40 тис. осіб.

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