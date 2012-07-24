Губернатора Хоптяна у Вікіпедії обізвали Хобітом

Як повідомляють тернопільські інтернет-видання, замість прізвища Хоптян над біографічною довідкою і фото голови облдержадміністрації було прізвище Хобіт.

Сьогодні близько 9.00 прізвище було відновлено.

Слід зазначити, що минулого тижня в інтернеті з’явилися відеоролики із Зарваниці, де під час Всеукраїнської прощі В.Хоптяна, після того як він прочитав привітання від Президента України Віктора Януковича, освистали прочани. На сьогодні ці ролики вже переглянуло майже 40 тис. осіб.