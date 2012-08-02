Знову вандалізовано сторінку губернатора у Вікіпедії

Наразі замість прізвища Хоптян над біографічною довідкою і фото голови облдержадміністрації фігурує прізвище Хопта. В діалектній мові це слово означає «бур’ян».

Окрім цього, невідомі в біографічній довідці написали й кінцеву дату перебування В.Хоптяна на посаді голови обладміністрації – 1 листопада 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня невідомі зламали сторінку В.Хоптяна у Вікіпедії й замість його прізвища над біографічною довідкою написали Хобіт.

Наступного дня прізвище було відновлено.

Перед чим в інтернеті з’явилися відеоролики із Зарваниці, де під час Всеукраїнської прощі В.Хоптяна освистали прочани після озвучення ним привітання від Президента України Віктора Януковича. Ці ролики переглянуло близько 40 тис. осіб.