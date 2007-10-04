Радник Авакова заявляє про маніпуляції в 174-ому окрузі

Радник голови Харківської облдержадміністрації Олександр ПРОТАС заявляє про серйозні маніпуляції з протоколами на одній з виборчих дільниць округу №174.

Як передає кореспондент УНІАН, про документально зафіксовані порушення при підрахунку голосів на 35-й дільниці округу № 174 у Московському районі Харкова О.ПРОТАС повідомив у середу на прес-конференції в прес-центрі «Майдан Свободи».

За його словами, члени комісії цієї дільниці підписували і завіряли мокрою печаткою чисті, незаповнені протоколи. О.ПРОТАС стверджує, що ці бюлетені потім відвезли в окружну виборчу комісію на автомобілі з російськими номерами, і він готовий свідчити в тому, що результати голосування на цій дільниці були сфальсифіковані на користь однієї з партій.

В.ПРОТАС заявив, що, на його думку, члени виборчої комісії дільниці №35 округу №174 вчинили злочинні дії з метою фальсифікації результатів голосування, і повідомив, що у зв’язку з цим звернувся із заявою до Служби безпеки України.

Зафіксовані факти дають підстави стверджувати, сказав О.ПРОТАС, що «ми зіштовхнулися з досить добре підготовленою системою, що працює вже не перший рік».

При цьому О.ПРОТАС продемонстрував журналістам відеозаписи і показав незаповнені бланки протоколів з мокрими печатками і підписами всіх, крім одного, членів комісії. Він повідомив також про факт грубого тиску з боку голови комісії Ольги МЕРЕЖКО на члена комісії Романа ВОЛОВИЧА, який відмовився ставити свій підпис на чистому бланку.

Саме О.МЕРЕЖКО, як стверджує О.ПРОТАС, повезла протоколи до окружної комісії на автомобілі з російським номерами, і у нього викликає підозру те, що результати голосування на дільниці №35 надто помітно розходяться із загальними результатами по округу. Радник губернатора заявив, що завдяки маніпуляціям у Московському районі такі політичні сили, як БЮТ і “Наша Україна – Народна самооборона”, втратили близько 4% голосів виборців.