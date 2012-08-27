Майже 40% виборців в очі не бачили списків обраної ними партії

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать презентовані директором Фонду «Демократичні ініціативи» Іриною Бекешкіною результати опитування, проведеного з 10 по 15 серпня Фондом “Демократичні ініціативи” спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Лише 13,9% респондентів зазначили, що ознайомились з усім списком; 12,7% - ознайомились із списком кандидатів, які на їхню думку, входять в “прохідну” частину списку. Ще 7,1% вказали, що ознайомились зі списком перших 10 кандидатів. Не відповіли на запитання 1,2% опитаних.

Проте більше половини виборців сказали, що їх повністю чи частково задовольняють списки партій, за які вони мають намір голосувати. Зокрема, повністю задовольняють списки кандидатів у депутати партій, які вони обрали, 35,7% респондентів. 15,4% опитаних виборчі списки партій задовольняють за винятком кількох осіб. Про те, що список переважно не задовольняє, заявили 1,1% виборців; що не задовольняє зовсім – 0,2%; задовольняє лише перша п’ятірка - 5,4%.

Водночас серед опитаних виявився 27,7% тих, хто не ознайомився зі списками кандидатів від партії, яку мають намір підтримати на виборах .

Не відповіли на запитання щодо того, чи задовольняє список 14,7% виборів.

Опитування проводилося із 10 по 15 серпня в усіх областях України. Було опитано 2009 виборців, похибка вибірки складає 2,3%.