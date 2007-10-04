Каськів впевнений, що прем`єром буде Тимошенко
11:00, 04 жовтня 2007Політика
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Відбудеться спільна політрада НУ-НС і БЮТ
|Владислав Каськів
Таку думку він висловив у коментарі агентству УНІАН.
«Юлія ТИМОШЕНКО однозначно обійме посаду прем’єр-міністра України», - сказав В.КАСЬКІВ.
За його словами, на політраді блоку не розглядатимуться інші кандидатури. Також він повідомив, що найближчими днями відбудеться спільна політрада НУ-НС і БЮТ.
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