Каськів впевнений, що прем`єром буде Тимошенко

11:00, 04 жовтня 2007
Політика
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Відбудеться спільна політрада НУ-НС і БЮТ

Владислав Каськів на прес-конференції в УНІАН оголосив про свою відставку з посади голови політради партії ПОРА. Київ, 18 травня
Кандидат у народні депутати від блоку „Наша Україна – Народна самооборона”, лідер Громадянської партії „Пора” Владислав КАСЬКІВ впевнений, що лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО обійме посаду прем’єр-міністра України.

Таку думку він висловив у коментарі агентству УНІАН.

«Юлія ТИМОШЕНКО однозначно обійме посаду прем’єр-міністра України», - сказав В.КАСЬКІВ.

За його словами, на політраді блоку не розглядатимуться інші кандидатури. Також він повідомив, що найближчими днями відбудеться спільна політрада НУ-НС і БЮТ.

 

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