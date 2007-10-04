Каськів впевнений, що прем`єром буде Тимошенко

Кандидат у народні депутати від блоку „Наша Україна – Народна самооборона”, лідер Громадянської партії „Пора” Владислав КАСЬКІВ впевнений, що лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО обійме посаду прем’єр-міністра України.

Таку думку він висловив у коментарі агентству УНІАН.

«Юлія ТИМОШЕНКО однозначно обійме посаду прем’єр-міністра України», - сказав В.КАСЬКІВ.

За його словами, на політраді блоку не розглядатимуться інші кандидатури. Також він повідомив, що найближчими днями відбудеться спільна політрада НУ-НС і БЮТ.