Кого Мороз побачив під спідницею у Тимошенко

Лідер СПУ Олександр Мороз визнав поразку Соцпартії на позачергових виборах до Верховної ради. Про це йдеться у заяві Мороза, розміщеній на сайті СПУ.

“Чи проходить, чи не проходить вона (Соцпартія – ред.) 3%-й бар’єр, для неї це поразка”, - визнав Мороз. “Внутрішні причини цієї поразки будуть проаналізовані, а висновки зроблені”, - обіцяє лідер СПУ.

Водночас Мороз не схильний винуватити тільки свою політсилу. Він стверджує, що причиною, чи однією з причин поразки соціалістів стала зрада СПУ... виборцями, які продавали свої голоси. “Аби взяти гріш, а віддати мільйони, аби продатися по одному, а натомість продати суспільство. Це зрада”, - заявив Мороз.

Тепер Мороз вже хоче, щоб Тимошенко стала прем’єром, і Україна на власному досвіді відчула, наскільки була не права, не віддавши голоси за СПУ. “Суспільство, як і людина, вчиться здебільше не на чужому, а на власному досвіді. Його треба скоріше набути. Тому хотілося б, щоб уряд Ю.Тимошенко був створений і щоб він попрацював хоч би два роки. Рік, коли у невдачах будуть звинувачувати попередній уряд. Рік – коли звинувачувати буде нікого. Можливо тоді люди на собі відчують суть “українського прориву”, зміст страдницького ставлення прем’єра до нужденних людей”.

“Слава Богу, тепер не треба видумувати, як звинуватити соціалістів. Вони не заважають. А викрутитися від конкуренції з боку Ю.Т. (Юлії Тимошенко – ред.) все одно нікому не вдасться. Вона накрила спідницею (у фольклорному сенсі) усіх авантюристів. Ті спочатку розраховували на імідж "рішучого президента", а тому на його перевагу. Та команда Ю.Т. виявилась креативнішою, пропагандистськи переграла конкурентів”.

Судячи з тону заяви, лідер СПУ тепер зловтішається, уявляючи собі, які складнощі очікують Віктора Ющенка. “Тепер В.Ю. доведеться робити красиві пози, говорити про перемогу демократії. На це його спонукатимуть "юні любі друзі", прикриваючи загальною ідеєю демократії власну вину за провал своїх розрахунків, втягування глави держави у, відомо наперед, непрестижну гру. Це, однак, добре для ситуації – врешті хтось та має пропагувати діяльність КМ і прем`єра, особливо напередодні президентської кампанії,” – підсумував лідер СПУ.