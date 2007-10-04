Богатирьова, Колесников і Литвин обговорюють формування коаліції
12:35, 04 жовтня 2007Політика
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Після обіцяють вийти до преси
У будівлі Верховної Ради проходять переговори між Партією регіонів і Блоком Литвина про формування парламентської коаліції.
Як повідомляє прес-служба Партії регіонів, сторону “Регіонів” представляють Раїса БОГАТИРЬОВА і Борис КОЛЕСНИКОВ.
У прес-службі також повідомили, що після завершення переговорів планується підхід політиків до преси.
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