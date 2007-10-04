Огризко радить не поспішати з заявами щодо боргу Газпрому

Перший заступник міністра закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО вважає, що робити висновки про причини появлення заяви «Газпрому» щодо існування українського боргу за газ в розмірі 1 млрд. дол. можна буде тільки після детального вивчення цієї ситуації.

Про це він заявив сьогодні, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чим зумовлені подібні заяви російського «Газпрому», і чи не пов’язані вони з тим, що російська влада не задоволена перемогою демократичних сил на дострокових виборах до ВР в Україні.

За словами В.ОГРИЗКА, питання, хто прийшов до влади в Україні, вирішив український народ.

«Тому саме нам – українцям – вирішувати, який у нас буде уряд і парламент, і яким чином буде формуватися коаліція», - сказав він.

Перший заступник міністра наголосив, що він особисто не став би поспішати із заявами відносно тієї інформації, яку оприлюднив «Газпром». Він пояснив це тим, що йдеться не про державний борг, а про зобов’язання суб’єктів господарювання.

«І на даний час у мене немає інформації, яка б дала змогу робити якісь висновки», - сказав В.ОГРИЗКО.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи прогнозує В.ОГРИЗКО у наступному році зростання цін на туркменський газ для України, перший заступник міністра наголосив, що це питання буде одним з першочергових, яке повинен вирішити новий Кабінет Міністрів. При цьому, за його словами, питання постачання газу і ціни на нього має розглядатися в контексті забезпечення енергетичної безпеки нашої країни.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня «Газпром» надіслав своїм європейським партнерам повідомлення про існуючі проблеми з постачання газу в Україну. Заборгованість української сторони за постачання газу становить понад 1,3 млрд. доларів, йдеться в повідомленні прес-служби газового холдингу.

У заяві сказано, що узгоджена на 2007 рік ціна газу для України повністю враховує рівень платоспроможності української економіки.

ЗАТ "УкрГаз-Енерго" підтвердило наявність боргу перед компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія) за поставлений природний газ і заявило, що веде активну роботу з його погашення. Компанія не уточнила суму заборгованості.

"Газпром" прямо не поставляє газ в Україну. "Газпром" через свою дочірню компанію ТзОВ "Газпром експорт" придбає газу, що видобувається в Туркменістані, Узбекистані і Казахстані, і продає його компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія), 50% акцій якої належить "Газпрому". RosUkrEnergo доставляє центральноазіатський газ до кордону Росії з Україною і на кордоні перепродує його ЗАТ "УкрГаз-Енерго". Ця компанія - частину одержаного від RosUkrEnergo газу поставляє кінцевим українським споживачам, а частину - реалізує НАК "Нафтогаз України" для подальшого забезпечення паливом теплопостачальних підприємств і бюджетних установ.

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ зазначив, що заява «Газпрому» про борг не була несподіваною для уряду України, проте названа сума боргу в 1,3 млрд. дол. перебільшена. При цьому він підкреслив, що може йтися не про борг України, а про борг, який виник між господарюючими суб`єктами.

У Москві на зустрічі з головою правління ВАТ «Газпром» Олексієм МІЛЛЕРОМ міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО заявив, що чинний український уряд бере під контроль виконання домовленостей щодо оплати газу.