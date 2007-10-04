Литвин заявляє, що його не цікавить посада спікера

Лідер однойменного блоку Володимир ЛИТВИН заявляє, що проводить неофіційні консультації з усіма політичними силами, що пройшли до парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам сьогодні після зустрічі з представниками Партії регіонів.

За словами В.ЛИТВИНА, він учора зустрічався з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО, а перед цим – з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, що, на його думку, можна розцінювати як неформальні переговори з блоком «Наша Україна – Народна самооборона».

Як наголосив В.ЛИТВИН, під час консультацій він заявляє, що його не цікавлять портфелі, у тому числі й посада спікера. За його словами, він обговорює принципи створення коаліції.