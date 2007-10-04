Симоненко підозрює, що Ющенко готує для себе другий термін

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО вважає, що вчорашня заява Президента Віктора ЮЩЕНКА свідчить про його наміри провести ревізію політичної реформи та узурпувати владу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Заява Президента свідчить тільки про одне: що Президент і не хотів, щоб була та справді помаранчева коаліція, до якої він дуже часто закликав», - сказав П.СИМОНЕНКО.

За його словами, тепер Президент закликає до зовсім іншого, тому що йому не потрібна легітимна Верховна Рада, не потрібна ця більшість. П.СИМОНЕНКО переконаний, що Президенту «потрібен конституційний процес, який повинен зруйнувати досягнення політичної реформи і повернутись до фактично повноважень, а може, ще й більших, які мав Леонід КУЧМА».

Завданням учорашньої заяви, на думку П.СИМОНЕНКА, є знищення політичної реформи і через конституційний процес - узурпація влади.

«Очевидно, що Президент готує собі другий термін перебування на цій посаді, і на це спрямована його учорашня заява», - сказав П.СИМОНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня В.ЮЩЕНКО у своїй заяві щодо формування коаліції сказав, що дає доручення Партії регіонів, БЮТ, блоку «Наша Україна – Народна самооборона» разом з іншими переможцями парламентських виборів в Україні розпочати попередні політичні консультації щодо формування більшості в українському парламенті і формування уряду України.