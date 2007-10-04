Симоненко готовий закрити собою крісло спікера собою

Лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО висловлює готовність обійняти посаду голови Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи може він стати головою ВР, П.СИМОНЕНКО сказав: «Так, я у змозі закрити цю ділянку роботи».

Він додав, що його досвід і стаж роботи у парламенті дають право стверджувати таке.