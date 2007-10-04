Симоненко збирається ”відкусити” частину БЮТ?

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО сподівається на створення коаліції у складі Партії регіонів, КПУ, Блоку Литвина і частини депутатів БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

На думку П.СИМОНЕНКА, створення помаранчевої коаліції є безперспективним. За його словами, вона має у своєму складі лише 227 голосів. Така незначна більшість, вважає П.СИМОНЕНКО, сильно ускладнює процедуру обрання голови Верховної Ради без залучення інших політичних сил.

Лідер КПУ підкреслив, що його партія не братиме участі в коаліції, у складі якої будуть НУ-НС та БЮТ.

П.СИМОНЕНКО зазначив, що він вже зустрічався з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, однак про створення коаліції вони не говорили.

П.СИМОНЕНКО повідомив, що сьогодні об 11-й год. розпочалися переговори Партії регіонів з Блоком Литвина. Він зазначив, що формат цих переговорів йому невідомий. П.СИМОНЕНКО вважає такі переговори природними.

«Потрібно узгодити деякі позиції і з’ясувати, хто, де і в якій коаліції опиниться, чи можуть бути реалізовані спільні проекти», - сказав лідер КПУ. Він підкреслив, що схиляється до того, що Блок Литвина має підтримати позицію Партії регіонів. П.СИМОНЕНКО сказав, що КПУ також може провести переговори з Блоком Литвина, «аби з’ясувати, які позиції у нас збігаються».

«Партія регіонів, Блок Литвина, Комуністична партія і якщо ще хтось з інших фракцій приєднається до цієї групи, то тоді і буде створена нормальна коаліція у Верховній Раді, яка не дасть можливості узурпувати владу помаранчевій коаліції», - сказав П.СИМОНЕНКО.

При цьому він зазначив, що з окремими депутатами з БЮТ у КПУ «є нормальна можливість співпрацювати у Верховній Раді».