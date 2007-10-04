Тимошенко зробила Литвину більш конкретні пропозиції, ніж Янукович

Лідер блоку Литвина Володимир ЛИТВИН вважає, що широка коаліція може бути створена лише за умови твердої позиції Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Про це він сказав журналістам, оцінюючи на їхнє прохання можливість створення коаліції між Партією регіонів та «Нашою Україною – Народною самообороною».

Як передає кореспондент УНІАН, за словами В.ЛИТВИНА, в НУ-НС різні люди, які мають різні позиції і різне бачення щодо своєї участі у владі. «Все залежатиме від Президента, бо не важко спрогнозувати сценарій розвитку країни в залежності від того, яка буде коаліція. Зокрема, і щодо наступних президентських виборів. Я думаю, ця проблема - вона буде присутня при будь-яких перемовинах», - підкреслив В.ЛИТВИН.

Говорячи про сьогоднішні консультації, В.ЛИТВИН зазначив, що веде неформальні переговори з усіма політичними силами. «Вчора Президент висловив побажання, а я його розумію як доручення, великим партіям проводити консультації щодо створення коаліції», - сказав він.

В.ЛИТВИН схвально поставився до вчорашнього виступу Президента, зауваживши, що Віктор ЮЩЕНКО вчинив у цивілізований спосіб.

В.ЛИТВИН розповів, що в нього вже була зустріч з Президентом, і під час неї він зрозумів, що Президент зацікавлений у тому, щоб Верховна Рада стала працездатним органом і забезпечила спокій у країні.

«Я в принципі вітаю бажання Президента об’єднати країну, а об’єднати її можна через об’єднання політичних сил на основі спільної платформи, яку, очевидно, необхідно напрацювати», - сказав В.ЛИТВИН, зауваживши, що ці вибори засвідчили поглиблення розколу в країні.

Також В.ЛИТВИН розповів про свою вчорашню зустріч з Юлією ТИМОШЕНКО, яка виклала своє бачення організації влади в Україні. Він зауважив, що пропозиції Ю.ТИМОШЕНКО були більш конкретні, ніж сьогоднішні консультації з Партією регіонів, але, за словами В.ЛИТВИНА, його не цікавлять посади.

Він сказав, що з Партією регіонів вони домовились продовжити неформальні консультації, як і з іншими політичними силами.

В.ЛИТВИН підкреслив, що він не збирається приєднуватись до будь-якої коаліції заради посад. «Сьогодні приставати до когось – це питання не до мене. Я ні до кого не збираюсь приставати. Я хочу, щоб був спокій в країні, щоб ми почали працювати», - сказав він, висловивши, водночас, критичне ставлення до створення коаліції, яка матиме перевагу лише в декілька голосів.

В.ЛИТВИН вважає, що така ситуація рано чи пізно призведе до нового конфлікту і до нових позачергових виборів.