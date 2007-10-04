ЦВК опрацювала 99,95% протоколів

Станом на 14.28 4 жовтня опрацьовано 99,95% протоколів з результатами голосування на дострокових виборах Верховної Ради України 30 вересня 2007 року.

За даними Центральної виборчої комісії, за Партію регіонів віддали свої голоси 34,35% виборців із тих, що взяли участь у голосуванні. БЮТ отримав 30,73%, Блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 14,16%, КПУ – 5,39% і Блок Литвина – 3,96% голосів, СПУ – 2,86%.

Не підтримали жодну з політичних сил на виборах 2,73% виборців.