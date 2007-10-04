Томенко розповів, про що саме БЮТ може поговорити з регіоналами

Блок Юлії Тимошенко найближчим часом не планує проводити жодних переговорів із Партією регіонів.

Про це кореспонденту УНІАН заявив один із лідерів БЮТ Микола ТОМЕНКО, коментуючи заяву представників Партії регіонів, що вони сьогодні планують домовитися про переговори з БЮТ.

М.ТОМЕНКО наголосив, що БЮТ не змінює своєї позиції до формування нової влади в Україні. За його словами, це формування має відбуватися в два етапи. Перший етап, сказав М.ТОМЕНКО, передбачає формування демократичної коаліції між БЮТ та блоком “Наша Україна – Народна самооборона”, без участі Партії регіонів. Під час другого етапу, за його словами, має відбутися визначення законодавчого статусу парламентської опозиції, в якій перебуватиме Партія регіонів.

М.ТОМЕНКО зазначив, що для обговорення питання статусу опозиції та ухвалення в другому читанні відповідного законопроекту, ініційованого БЮТ, Блок Юлії Тимошенко готовий до проведення консультацій чи створення відповідної робочої групи. “Жодних інших переговорів з Партією регіонів у БЮТ найближчим часом не планується”, - заявив М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, представник Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА повідомила, що є попередня домовленість про зустріч сьогодні у другій половині дня з представниками НУ-НС, а також Партія регіонів вийшла з пропозицією щодо зустрічі з БЮТ, і сьогодні до кінця вечора у БЮТ обіцяли призначити час такої зустрічі.