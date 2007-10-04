Регіони призначили НУ-НС час і місце зустрічі

“Сьогодні, 4 жовтня, о 16.00 у Верховній Раді почнуться переговори між Партією регіонів і Блоком «Наша Україна – Народна самооборона» про формування парламентської коаліції. Сторону Партії регіонів представляють Раїса Богатирьова і Борис Колесников”. Таке повідомлення з`явилося на сайті ПР.

Нагадаємо, що сьогодні Тарас Стецьків від імені НУ-НС і Микола Томенко від імені БЮТ заявили, що помаранчеві політсили не мають наміру вести з Партією регіонів переговори про формування парламентської коаліції. І в НУ-НС і в БЮТ сказали, що єдине виключення вони готові зробити заради переговорів про статус парламентської опозиції. Причому, БЮТ наполягає, щоб законодавче закріплення цього статусу відбулося саме в результаті ухвалення законопроекту, запропонованого блоком Тимошенко.