Луценко вийшов від Ющенка: він почув те, що хотів (доповнено)

Лідер блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО стверджує, що сьогодні під час зустрічі, на якій був присутні він сам, В’ячеслав КИРИЛЕНКО та Анатолій ГРИЦЕНКО, Президент України Віктор ЮЩЕНКО підтвердив свою відданість демократичній коаліції.

Про це Ю.ЛУЦЕНКО повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, «ми поговорили про ситуацію, яка склалася після виборів, почули від глави держави його позицію щодо створення парламентської більшості на основі демократичних сил».

У той же час Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що ця бесіда носила загальний характер і не стосувалася жодних прізвищ.

Також лідер НУ-НС зауважив, що під час зустрічі наголошувалося на необхідності знайти порозуміння між політичними силами, які створять демократичну більшість, а також знайти порозуміння «з опозицією, яка, очевидно, буде створена Партією регіонів».

Відповідаючи на одне із запитань, яке стосувалося вчорашньої заяви Президента, Ю.ЛУЦЕНКО категорично відкинув можливість того, що хтось побачив у ній спробу тиску, зокрема, на Блок Юлії Тимошенко.

«Неправда, що вчорашня позиція Президента була якимось тиском на Ю.ТИМОШЕНКО», - сказав він, додавши, що «не треба розглядати заяву Президента як тиск на когось. Я розглядаю заяву Президента як заклик до політичних сил знайти порозуміння».

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що між НУ-НС і БЮТ, як під час передвиборної кампанії, так і сьогодні, немає жодних розбіжностей, і ніхто не відмовлявся від жодних взятих та підписаних зобов’язань.