Янукович наголошує Америці, що переможець - він

Лідер Партії регіонів, прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Партія регіонів як переможець виборів має право на формування коаліції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету Міністрів, про це він сказав сьогодні під час зустрічі Надзвичайним і Повноважним послом США в Україні Вільямом ТЕЙЛОРОМ.

„Нічого несподіваного не відбулося. Як ми і очікували, знаючи настрої людей, Партія регіонів перемогла, - сказав В.ЯНУКОВИЧ, коментуючи результати парламентських виборів. – Це означає, що партія-переможець, згідно з демократичними принципами, має право на формування коаліції”.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, “нам потрібно якомога швидше сформувати парламентську коаліцію і уряд. Це найголовніше завдання, цього очікує суспільство”.

„Сьогодні ми розпочали консультації з партіями-переможцями, зокрема, створили робочу групу і надали свої пропозиції. Ми пропонуємо широку коаліцію, яка б дала можливість стабілізувати ситуацію, а не ділити країну навпіл”, - зазначив В.ЯНУКОВИЧ. Він висловив упевненість, що у депутатів нового складу Верховної Ради є можливість створити таку коаліцію.

У свою чергу В.ТЕЙЛОР привітав народ України і Партію регіонів із добре проведеними виборами. „Виборча кампанія була чесною і нині час формувати коаліцію. Потрібно, щоб голос народу було трансформовано у владу, яка приведе Україну до процвітання”, - зазначив посол США.