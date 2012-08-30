Опозиція вимагає звільнити заарештованого мовного активіста

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», Об’єднана опозиція виловлює своє обурення “варварським рішенням ще одного кишенькового, паралізованого страхом перед Адміністрацією Президента судді Голосіївського суду, який сьогодні виніс рішення кинути за грати учасника акцій протесту проти мовного законопроекту Колесніченка-Ківалова Віталія Грузінова”.

За повідомленням, В.Грузінова заарештовано сьогодні просто в суді після того, як йому було пред’явлено обвинувачення в опорі працівникам міліції під час мовних протестів. Після арешту його відвезли до Київського СІЗО № 12.

«Активіста Податкового майдану цинічно прирівняли до небезпечного злочинця, оскільки під час протесту проти антиукраїнського мовного закону Партії регіонів він зірвав зі спецпризначенця шолом», - зазначається у заяві Об’єднаної опозиції.

При цьому суддя, яка ухвалювала постанову про арешт, проігнорувала прохання В.Грузінова відтермінувати час виконання вироку суду на кілька днів з огляду на те, що він самостійно виховує малолітню дитину, яка 1 вересня має йти до першого класу.

«Режим Януковича позбавив дитину рідного батька, кинувши його до в’язниці без будь-яких на те причин. Але всім суддям, які сьогодні через свої незаконні рішення вислужуються перед злочинною владою, рано чи пізно доведеться понести відповідальність. У тому числі й за цинізм по відношення до Віталія Грузінова і його дитини», - наголошують в Об’єднаній опозиції «Батьківщина».

«Ми вимагаємо негайно відмінити абсурдне судове рішення щодо Віталія Грузінова і звільнити його з-під варти. Сьогодні режим ще на один крок стиснув пружину народного обурення. І залишилося небагато, коли Янукович і його посіпаки отримають зворотну жорстку відповідь», - йдеться у заяві.