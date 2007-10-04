Луценко обіцяє підтримати Тимошенко на посаду прем`єра

Лідер блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО заявляє про готовність НУ-НС підтримати лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО на посаді прем`єр-міністра України.

Про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Якщо БЮТ запропонує пані ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра, - а я це можу спрогнозувати на 101%, - то ми це підтримаємо”, - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.