Луценко обіцяє підтримати Тимошенко на посаду прем`єра
16:26, 04 жовтня 2007Політика
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Лідер НУ-НС дав прес-конференцію в УНІАН
Лідер блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО заявляє про готовність НУ-НС підтримати лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО на посаді прем`єр-міністра України.
Про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.
“Якщо БЮТ запропонує пані ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра, - а я це можу спрогнозувати на 101%, - то ми це підтримаємо”, - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.
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