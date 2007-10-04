Помаранчеві не збираються купляти регіоналів і комуністів

“Народна самооборона” принципово виступає за створення демократичної коаліції між Блоком “Наша Україна – Народна самооборона” і БЮТ з можливим долученням Блоку Литвина. Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН лідер блоку НУ-НС Юрій ЛУЦЕНКО.

За його словами, сьогодні відбулося установче зібрання депутатів «Народної самооборони», на якому було висловлено незмінну позицію щодо створення у новобраній ВР шостого скликання демократичної коаліції у складі БЮТ та НУ-НС.

«Тільки така коаліція відповідатиме волевиявленню наших виборців», - сказав він, додавши при цьому, що «вона має базуватися на програмних принципах наших блоків, відданості національним інтересам, демократичним цінностям та європейській перспективі України».

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, група «Народна самооборона» уповноважила його на ведення переговорів у складі переговорної групи від блоку НУ-НС на чолі з В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ та якнайшвидше підписання коаліційної угоди сил, які складуть основу демократичної більшості в новому парламенті.

Крім того, НС пропонує Блоку Володимира ЛИТВИНА приєднатися до коаліції демократичних сил, що дозволить забезпечити «стійке функціонування парламентської більшості та підтримку діяльності новоствореного уряду».

В контексті зазначеного, відповідаючи на одне із запитань, Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що демократичні сили беруть на себе зобов’язання для створення ще більш широкого формату коаліції не перекуповувати депутатів ні від КПУ, ні від Партії регіонів.