ЦВК опрацювала 99,96% протоколів

Центральна виборча комісія станом на 16.35 опрацювала 99,96% протоколів з результатами голосування на дострокових виборах до Верховної Ради України 30 вересня 2007 року.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними ЦВК, за Партію регіонів віддали свої голоси 34,36% виборців із тих, що взяли участь у голосуванні. БЮТ отримав 30,72%, блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 14,16%, Комуністична партія України - 5,39%, Блок Литвина - 3,96% голосів, Соціалістична партія - 2,86%.

Не підтримали жодну з політичних сил на виборах 2,73% виборців.