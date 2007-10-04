Луценко демонструє загострену інтуїцію

Лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО не виключає, що фінансово-економічний блок у новому уряді очолюватимуть представники Блоку Юлії ТИМОШЕНКО. Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Я не знаю, хто претендує на очолювання економічного блоку, але… я відчуваю, що, очевидно, фінансовий, економічний блок буде знаходитися у БЮТ», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. При цьому він зауважив, що це визначатиметься під час переговорів про створення коаліції, в тому числі з урахуванням, яка із запропонованих кандидатур «найкраще може з цим справитися».