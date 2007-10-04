Литвин вимагає парламент, податкову, кордон і Київ?

Лідер однойменного блоку Володимир Литвин бачить себе спікером парламенту, а своїх соратників по блоку – на посадах голови Державної податкової адміністрації України та київського міського голови.

Про це повідомляє “Обком” з посиланням на "ЛігуБізнесІнформ".

Як стало відомо з достовірних джерел, саме такі вимоги висуває В. Литвин на закритих консультаціях з лідерами політичних сил, що пройшли до нового парламенту.

Зокрема, зазначений список посад вперше був поданий В. Литвиним під час зустрічі з Президентом України, а потім – на зустрічі з Юлією Тимошенко. Вимоги до Партії регіонів з боку В. Литвина були такими ж.

При цьому, за інформацією джерела, на посаді голови парламенту В. Литвин бачить себе особисто, на посаді голови ДПАУ наполягає залишити нинішнього керівника Анатолія Брезвіна (А. Брезвін є членом депутатської фракції Народного блоку Литвина в Київраді).

На перші позиції в Києві претендує п`ятий номер списку Литвина і головний фінансист виборчої кампанії блоку, голова Шевченківської райдержадміністрації Віктор Пилипишин. Крім того, пакет «портфельних» вимог В. Литвина передбачає збереження за його рідним братом Миколою Литвиним посади керівника Державної прикордонної служби.

За інформацією джерел, всі політичні сили вважають вимоги В. Литвина, м`яко кажучи, завищеними, як для партії яка набрала неповних 4%, проте сам Литвин поки що не здається.

Нагадаємо, сьогодні в інтерв`ю журналістам за підсумками консультацій з Партією регіонів Литвин заявив, що його не цікавлять посади, а цікавить майбутнє країни, і запевнив, що не приєднуватиметься в якій-небудь коаліції ради посад.