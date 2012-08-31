Власенка знову облили зеленкою: втретє

Про це він повідомив в коментарі "Українській правді".

За його словами, інцидент стався на вході до Харківського аеропорту.

"Я їхав після зустрічі з Юліїєю Тимошенко до аеропорту. А там мене вже чекали молодики, які знову зробили те ж саме – вилили зеленку. На жаль, видно в Харкові більш нічого не вміють", - заявив він.

"Це вже третій випадок, а потім Кернес буде нести нісенітниці, що я сам себе облив. Країна сюрреалізму", - обурився він.

Як відомо, минулого місяця Власенка облили зеленкою на території лікарні, де лежить Тимошенко. Потім він приїхав на слідчий експеримент, про який знали "лише він, слідчий і дівчина", а його знову облив зеленкою хлопець.