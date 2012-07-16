Про це сказано у переданому УНІАН коментарі Г.Кернеса.

Він зазначив, що опозиціонери звезли до Харкова «кілька сотень політичних «заробітчан», які спочатку протестували біля Качанівської колонії, де відбуває покарання Ю.Тимошенко. «Потім цих самих людей ви перетягнули до будівлі Апеляційного суду. Десятками «КАМАЗів» комунальні служби міста вивозили з цих місць сміття, залишене вашими прихильниками. Тепер центром політичної боротьби ви намагаєтеся зробити медичний заклад «Укрзалізниці», де лікуються сотні людей», - заявив Г.Кернес, звертаючись до С.Власенко.

«Я розумію, що 15 липня в Харкові вперше за останні 40 років був зафіксований температурний максимум - 35,1 градуса (спеки). Але це не дає вам приводу вже наступного дня обливатися зеленкою. Це була акція політичного самопіару з метою звернути на себе увагу. Чому ніхто з безлічі репортерів так і не зафіксував моменту, коли на вас нібито вилили зеленку? Чому вже вдруге таємничим зловмисникам вдається сховатися непоміченими? Чому сьогодні ви в першу чергу звернулися не до лікарів, з проханням промити очі від їдкої рідини, а побігли до журналістів? Відповідь проста - ніякого зловмисника не було. А були ваші підручні, які знаходяться у вас на зарплаті», - зазначив Г.Кернес.

На його думку, С.Власенко має на меті звернути на себе увагу і «ще заробити на цьому гонорар і політичні дивіденди». «І ваша готовність облитися зеленкою говорить про те, що у своїх нечистоплотних методах ведення політичної боротьби ви готові використовувати будь-який бруд. Ви постійно ображаєте владу, але при цьому вся ваша діяльність зосереджена на одному - особисте збагачення ...», - заявив мер Харкова.

За словами Г.Кернеса, Харків - дуже толерантне і гостинне місто. «Це довів чемпіонат Євро-2012, нещодавно пройшов в Україні. Жоден харків'янин так не зустрічає навіть незваних гостей, як ви намагаєтеся це уявити. Якщо ви не можете надати кваліфіковану юридичну допомогу вашій підзахисній - то зізнайтеся в цьому чесно. А не займайтеся очорненням влади і харків'ян», - заявив мер.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 липня, біля лікарні «Укрзалізниці» в Харкові невідома жінка облила С.Власенка зеленкою. У нього повністю було облито зеленкою обличчя і футболка.

С.Власенко заявив, що звернеться до міліції з офіційною заявою з приводу нападу.

«Я оформлю заяву відповідно до вимог чинного законодавства. Я бачив, хто це зробив. Це жінка років 22-25, невисокого зросту, темне волосся, молода», - сказав він.

Раніше, 13 липня, поблизу цієї ж лікарні невідомий кинув у бік автомобіля С.Власенка півлітрову пляшку з-під соку, наповнену зеленою рідиною, схожою на зеленку.