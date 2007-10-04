ЦВК опрацювала 99,97% протоколів
18:28, 04 жовтня 2007Політика
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ПР - 34,36, БЮТ - 30,72, НУНС - 14,16
Центральна виборча комісія станом на 18.02 опрацювала 99,97% протоколів з результатами голосування на дострокових виборах до Верховної Ради України 30 вересня 2007 року.
Як передає кореспондент УНІАН, за даними ЦВК, за Партію регіонів віддали свої голоси 34,36% виборців із тих, що взяли участь у голосуванні. БЮТ отримав 30,72%, блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 14,16%, Комуністична партія України - 5,39%, Блок Литвина - 3,96% голосів, Соціалістична партія - 2,86%.
Не підтримали жодну з політичних сил на виборах 2,73% виборців.
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