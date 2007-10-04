Що засвідчили результати НУ-НС на Донеччині?

Результат блоку "Наша Україна - Народна самооборона" в Донецькій області підтвердив, що працювати тут потрібно постійно, а не тільки перед виборами. Про це заявив керівник Донецького обласного штабу виборчого блоку "Наша Україна - Народна самооборона" Зиновій ШКУТЯК сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

Як передає кореспондент УНІАН, З.ШКУТЯК констатував, що блок не має популярності в регіоні, тому що його активісти “не присутні і не говорять" з донеччанами. "Ми тут фактично не присутні. Нашу позицію фактично ніхто не знає. Інформація, яку донеччани мають, вона дуже часто неправильна, не відповідає дійсності", - сказав він.

Водночас З.ШКУТЯК звинуватив Партію регіонів в "повній монополізації політичної думки" в Донецькій області.

"Сьогодні фактично політична думка на Донеччині повністю монополізована Партією регіонів. І навіть ті партії, які є - Комуністична, Соціалістична, Прогресивних соціалістів - це сателіти Партії регіонів. І ця монополізація політичної думки надає дончанам серйозну ведмежу послугу", - вважає З. ШКУТЯК.

За його словами, "гасло цієї монопольної політичної думки "Розділити і володарювати!". "Тому що вони чудово розуміють, що коли тут наступить плюралізм думок, коли люди матимуть чесну інформацію, їх політична сила втратить цей монополізм", - упевнений З.ШКУТЯК.

Він також висловив переконання, що блок НУ-НС "має працювати тут постійно". "Результат виборів у Донецькій області підтвердив, що ми маємо працювати тут постійно, а не тільки перед виборами. Ми більше доводитимемо свою думку тут, і старатимемося, щоб люди її зрозуміли", - сказав З.ШКУТЯК.

*** За даними ЦВК, за блок "Наша Україна - Народна самооборона" в Донецькій області на дострокових парламентських виборах 30 вересня проголосували 1,63% виборців.