Що засвідчили результати НУ-НС на Донеччині?
Коментар керівника виборчого штабу
|Зіновій Шкутяк
Як передає кореспондент УНІАН, З.ШКУТЯК констатував, що блок не має популярності в регіоні, тому що його активісти “не присутні і не говорять" з донеччанами. "Ми тут фактично не присутні. Нашу позицію фактично ніхто не знає. Інформація, яку донеччани мають, вона дуже часто неправильна, не відповідає дійсності", - сказав він.
Водночас З.ШКУТЯК звинуватив Партію регіонів в "повній монополізації політичної думки" в Донецькій області.
"Сьогодні фактично політична думка на Донеччині повністю монополізована Партією регіонів. І навіть ті партії, які є - Комуністична, Соціалістична, Прогресивних соціалістів - це сателіти Партії регіонів. І ця монополізація політичної думки надає дончанам серйозну ведмежу послугу", - вважає З. ШКУТЯК.
За його словами, "гасло цієї монопольної політичної думки "Розділити і володарювати!". "Тому що вони чудово розуміють, що коли тут наступить плюралізм думок, коли люди матимуть чесну інформацію, їх політична сила втратить цей монополізм", - упевнений З.ШКУТЯК.
Він також висловив переконання, що блок НУ-НС "має працювати тут постійно". "Результат виборів у Донецькій області підтвердив, що ми маємо працювати тут постійно, а не тільки перед виборами. Ми більше доводитимемо свою думку тут, і старатимемося, щоб люди її зрозуміли", - сказав З.ШКУТЯК.
*** За даними ЦВК, за блок "Наша Україна - Народна самооборона" в Донецькій області на дострокових парламентських виборах 30 вересня проголосували 1,63% виборців.