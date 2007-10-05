Трійки лідерів парламентських виборів по областях (%)

За даними Центральної виборчої комісії, найбільшу кількість голосів в областях та містах Києві й Севастополі отримали (у відсотках):

Крим - Партія регіонів (60.98), НУНС (8.26), КПУ (7.60)

Вінницька - БЮТ (49.97), НУНС (18.59), ПР (12.55)

Волинська - БЮТ (57.59), НУНС (19.99), ПР (6.72)

Дніпропетровська - Партія регіонів (48.15), БЮТ (20.93), КПУ (7.62)

Донецька - Партія регіонів (72.05), СПУ (8.03), КПУ (6.05)

Житомирська - БЮТ (37.00), ПР (22,41), НУНС (15.12),

Закарпатська – НУНС (31.11), БЮТ (28.85), ПР (19.76)

Запорізька - Партія регіонів (55.46), БЮТ (14.66), КПУ (8.30)

Івано-Франківська - БЮТ (50.67), НУНС (36.78), ВО "Свобода" (3.41)

Київська - БЮТ (53.38), НУНС (15.12), ПР (13.04)

Кіровоградська - БЮТ (37.57), ПР (26.99), НУНС (11.67)

Луганська - Партія регіонів (73.53), КПУ (8.48), БЮТ (5.10)

Львівська - БЮТ (50.38), НУНС (36.02), ПР (4.19)

Миколаївська - Партія регіонів (54.40), БЮТ (16.60), КПУ (7.18)

Одеська - Партія регіонів (52.22), БЮТ (13.72), СПУ (7.23)

Полтавська - БЮТ (37.86), ПР (24,75), НУНС (14.05)

Рівненська - БЮТ (50.97), НУНС (20.76), ПР (10.41)

Сумська - БЮТ (44.45), НУНС (20.74), ПР (15.69)

Тернопільська - БЮТ (51.57), НУНС (35.16), ВО "Свобода" (3.44)

Харківська - Партія регіонів (49.61), БЮТ (16.36), КПУ (8.28)

Херсонська - Партія регіонів (43.23), БЮТ (23.06), КПУ (9.09)

Хмельницька - БЮТ (48.16), НУНС (18.71), ПР (14.05)

Черкаська - БЮТ (47.03), ПР (15.50), НУНС (15.25)

Чернівецька - БЮТ (46.17), НУНС (20.32), ПР (16.79)

Чернігівська - БЮТ (41.92), ПР (20.72), НУНС (14.85)

м.Київ - БЮТ (46.18), НУНС (15.79), ПР (15.04)

м.Севастополь - Партія регіонів (64.53), КПУ (10.3), ПСПУ (6,64)

* * *

Партія регіонів ввійшла в "трійку" в усіх областях, крім Івано-Франківської та Тернопільської, де вона 4-а (2.95 і 3.01)

БЮТ ввійшов у "трійку" в усіх областях, крім Криму, Донеччини та м.Севастополь, де він 4-й (відповідно, 6.93, 3.92 та 5.01)

НУНС став 4-м у Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській Харківській та Херсонській областях (відповідно 6.32, 5.83, 6.49, 8.10, 9.07), 5-м на Запоріжжі, 6-м на Донеччині та Луганщині, 7-м - у м.Севастополь.

КПУ стала 4-ю в Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Чернігівській областях (відповідно 4.96, 6.43, 6.48, 5.81, 6.65), 5-ю у сімох областях та Києві, 6-7-ю в п`ятьох областях.

У Блока Литвина 9 четвертих місць (включно з Києвом), 14 - п`ятих, 3 - шостих і одне сьоме (Донеччина). Найкращий показник принесла рідна Литвинові Житомирщина - 8.29.

СПУ стала 4-ю в Чернівецькій області та двічі 5-ю (Закарпаття, Севастополь). Крім п`яти сьомих місць (Крим, Дніпропетровськ, Луганськ, Львів, Миколаїв) усі решта - шості.

Місця ПСПУ розтяглися від 3-го в Севастополі, 4-го на Луганщині та 5-го на Донечині та в Криму до 15-го (Тернопіль) та 16-го (Закарпаття).

ВО "Свобода", крім "бронзи" на Івано-Франківщині та Тернопільщині, має 4-е місце на Львівщині. Усі решта місць - від кількох сьомих до двох 16-х у Криму.

Рівні місця (від 8-х до 12-х) мають Партія зелених і блок Людмили Супрун (останній крім Закарпаття, Луганщини й Донеччини).