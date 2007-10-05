Трійки лідерів парламентських виборів по областях (тис. голосів)

По мільйону дали Донеччина - ПР, Київщина - БЮТ

За даними Центральної виборчої комісії, найбільшу кількість голосів в областях та містах Києві й Севастополі отримали: Крим - Партія регіонів (534110), НУНС (72323), КПУ (66538) Вінницька - БЮТ (433455), НУНС (161305), ПР (108910) Волинська - БЮТ (325709), НУНС (113087), ПР (38046) Дніпропетровська - Партія регіонів (789955), БЮТ (343398), КПУ (125134) Донецька - Партія регіонів (1720073), СПУ (191805), КПУ (144443) Житомирська - БЮТ (241589), ПР (146333), НУНС (98773), Закарпатська – НУНС (152886), БЮТ (141800), ПР (97152) Запорізька - Партія регіонів (516345), БЮТ (136522), КПУ (77365) Івано-Франківська - БЮТ (397226), НУНС (288409), ВО "Свобода" (26792) Київська - БЮТ (485666), НУНС (137616), ПР (118714) Кіровоградська - БЮТ (178507), ПР (128233), НУНС (55470) Луганська - Партія регіонів (932833), КПУ (8.48), БЮТ (64697) Львівська - БЮТ (752130), НУНС (537767), ПР (62551) Миколаївська - Партія регіонів (304079), БЮТ (92837), КПУ (40145) Одеська - Партія регіонів (526179), БЮТ (138279), СПУ (72846) Полтавська - БЮТ (292145), ПР (191000), НУНС (111922) Рівненська - БЮТ (302552), НУНС (123280), ПР (61825) Сумська - БЮТ (271361), НУНС (126657), ПР (95775) Тернопільська - БЮТ (342930), НУНС (233843), ВО "Свобода" (22886) Харківська - Партія регіонів (659324), БЮТ (217426), КПУ (110061) Херсонська - Партія регіонів (213996), БЮТ (114152), КПУ (45015) Хмельницька - БЮТ (345808), НУНС (132202), ПР (100919) Черкаська - БЮТ (309430), ПР (101980), НУНС (100353) Чернівецька - БЮТ (189132), НУНС (83242), ПР (68796) Чернігівська - БЮТ (242869), ПР (120056), НУНС (86038) м.Київ - БЮТ (629905), НУНС (215391), ПР (205247) м.Севастополь - Партія регіонів (118917), КПУ (18989), ПСПУ (12237)

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