Як правильно: Мороз не зустрівся з Ющенком чи Ющенко не зустрівся з Морозом

Лідер Соціалістичної партії, голова Верховної Ради 5-го скликання Олександр МОРОЗ не зустрічався з Президентом України Віктором Ющенком, бо "їм нема про що говорити", заявив лідер фракції СПУ у ВР 5-го скликання Іван БОКИЙ в інтерв’ю "Газеті по-українськи".

Як повідомили УНІАН у прес-службі СПУ, І.БОКИЙ запитав: "А навіщо йому зустрічатися? Хіба можна порядній людині зустрічатися з людиною, яка молиться Богу, а в душі тримає дулю?".

Але, за словами І.БОКОГО, О.МОРОЗ зустрічався з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. "Ну, з прем’єром, звісно. Це ж нормально. Одна коаліція. Але що прем’єр? Командує парадом відомо хто. І організатори відомі. А скільки зіпсовано бюлетенів!", - зазначив І.БОКИЙ.

"За нас люди проголосували, а поруч ставили другу птичку — і тоді вже бюлетень не годиться. Чотири-п’ять процентів так на багатьох дільницях було зіпсовано...", - поскаржився соціаліст.

І.БОКИЙ підтвердив, що СПУ не вважає помилкою формування коаліції з Партією регіонів і Комуністичною партією, тому що "вони підтримали Соцпартію у конституційній реформі, у земельному питанні, у реформі місцевого самоврядування".

"Та й працювати з "Регіонами" було легше. Ми нормально розуміли один одного і не було тих чвар, які були в помаранчевій коаліції", - зазначив лідер фракції СПУ 5-го скликання.