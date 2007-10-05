Павленко: перспектив створення ”широкої” коаліції немає

Голова Житомирської обласної державної адміністрації Юрій ПАВЛЕНКО переконаний у створенні демократичної парламентської коаліції.

Про це він заявив у коментарі кореспонденту УНІАН.

Ю.ПАВЛЕНКО зазначив, що перспектив створення “широкої” коаліції між блоком “Наша Україна – Народна самооборона” та Партією регіонів немає.

За його словами, “у парламенті буде створено демократичну коаліцію у складі НУ-НС та Блоку Юлії Тимошенко, до якої, можливо, приєднається Блок Литвина”.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО запропонував усім політичним силам, що пройшли до парламенту, розпочати консультації щодо формування коаліції.

4 жовтня лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що кандидати у народні депутати від “Народної самооборони” принципово виступають за створення демократичної коаліції з БЮТ із можливим долученням Блоку Литвина.

Водночас Партія регіонів пропонує створити «широку» коаліцію.