Павленко: перспектив створення ”широкої” коаліції немає
Коментар від 7-го номеру списку НУ-НС
|Юрій Павленко
Про це він заявив у коментарі кореспонденту УНІАН.
Ю.ПАВЛЕНКО зазначив, що перспектив створення “широкої” коаліції між блоком “Наша Україна – Народна самооборона” та Партією регіонів немає.
За його словами, “у парламенті буде створено демократичну коаліцію у складі НУ-НС та Блоку Юлії Тимошенко, до якої, можливо, приєднається Блок Литвина”.
Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО запропонував усім політичним силам, що пройшли до парламенту, розпочати консультації щодо формування коаліції.
4 жовтня лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що кандидати у народні депутати від “Народної самооборони” принципово виступають за створення демократичної коаліції з БЮТ із можливим долученням Блоку Литвина.
Водночас Партія регіонів пропонує створити «широку» коаліцію.