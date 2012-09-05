У Києві саперною лопаткою зламали руку журналістці

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю ГУМВС України в м. Києві, 4 вересня до чергової частини Солом’янського райуправлінні ГУМВС України в м. Києві спецлінією 102 надійшло повідомлення про дорожній конфлікт на Індустріальному шляхопроводі за участю журналіста.

На місце події негайно виїхали керівництво та слідчо-оперативна група районної міліції.

Попередньо встановлено, що інцидент на дорозі виник внаслідок першочерговості проїзду по Індустріальному мосту. Водій позашляховика «Тойота Ленд Крузер» під час руху предметом, схожим на саперну лопатку, зі слів потерпілих, розбив скло правих передніх дверей автомобіля «Шкода Фабія», на якому пересувалися журналісти одного з провідних телеканалів, та з місця події зник.

Внаслідок цього 26-річна журналістка отримала тілесні ушкодження. Її із забоями м’яких тканин правого плеча та правого ліктьового суглобу було доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.

За цим фактом того ж дня слідчим відділом Солом’янського райуправління столичної міліції було порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили власника джипа, а згодом і затримали його водія. 49-річний киянин надає покази слідчому з приводу інциденту та своєї хуліганської поведінки.

Досудове слідство триває.

Як повідомляє "Телекритика", постраждала кореспондентка "Надзвичайних новин" Анна Петренко. За словами ведучого програми Костянтина Стогнія, Анні Петренко лікарі попередньо діагностували перелом руки, порізи склом і нервовий зрив. Журналісти програми тепер стурбовані і за свою безпеку, каже він.