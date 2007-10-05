Турчинов про квоти в уряді для Литвина та для біло-блакитних

У випадку приєднання до демократичної коаліції у складі Блоку Юлії Тимошенко та блоку “Наша Україна – Народна самооборона” третьої політичної сили, квотний розподіл посад в уряді буде переглянуто.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив керівник виборчого штабу БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.

О.ТУРЧИНОВ наголосив, що на даний момент Блок Юлії Тимошенко не проти того, аби до демократичної коаліції приєднався Блок Литвина. Він нагадав, що згідно з раніше підписаною угодою між БЮТ та НУ-НС, посади в уряді передбачалося розподіляти за принципом 50 на 50.

При цьому О.ТУРЧИНОВ зазначив, що на даний час БЮТ не давав Блоку Литвина жодних кадрових пропозицій для того, щоб ця політична сила увійшла до складу коаліції.

За його словами, представникам Блоку Литвина було запропоновано самим визначитися з посадами, які вони хочуть обіймати в новому складі уряду.

«Поки ЛИТВИН ці пропозиції не озвучував, оскільки взяв час на аналіз ситуації», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він також зауважив, що у випадку приєднання до демократичної коаліції Блоку Литвина, БЮТ втратить можливість висувати своїх представників на деякі посади в уряді. «Але для нас головне - зміцнення коаліції», - підкреслив О.ТУРЧИНОВ.

При цьому він наголосив, що навіть без входження Блоку Литвина до коаліції, БЮТ та НУ-НС мають у новому складі парламенту більше ніж 226 депутатських мандатів.

«Маю переконання, що НУ-НС виконає угоду, і коаліцію демократичних сил буде сформовано», - сказав він.

Крім того, О.ТУРЧИНОВ заявив, БЮТ має інформацію, що представники Партії регіонів намагаються підкупити деяких членів НУ-НС, аби ті не голосували за призначення Юлії ТИМОШЕНКО прем’єр-міністром.

Він також зазначив, що консультації між БЮТ та НУ-НС щодо створення коаліції не припинялися, але мова, за його словами, йде не про кадрові питання, а про деякі організаційні моменти. О.ТУРЧИНОВ вчергове наголосив, що офіційно про створення коаліції буде повідомлено після оприлюднення офіційних результатів виборів.

Відповідаючи на запитання журналістів, як БЮТ ставиться до ініціативи Президента запропонувати представникам опозиції деякі посади у новому уряді, О.ТУРЧИНОВ наголосив, що БЮТ не проти того, аби один представник від опозиції мав доступ до певних документів та висловлював позицію опозиції. При цьому, за словами О.ТУРЧИНОВА, не йдеться про те, щоб представник опозиції офіційно займав якусь посаду.