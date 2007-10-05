Мороз стверджує про фальсифікації, але робити нічого не буде

Лідер Соцпартії Олександр Мороз не збирається оскаржувати результати виборів, однак переконаний в їх неконституційності.

Про це він сказав журналістам в Одесі, повідомляє прес-служба СПУ.

"В цих умовах сподіватися на правове вирішення спорів щодо організації та наслідків голосування марно. Соціалістична партія України не має наміру тим займатися, однак переконана, що вибори були антиконституційними, авантюрними, фальшивими – такими, що не можуть політично визнаватись усіма, хто поважає Конституцію і закони України", - сказав Мороз.

На його переконання, результати виборів "ще більше поляризують суспільство, несуть загрозу його стабільності та ставлять перед представниками політичних сил і структур влади, найперше перед президентом Ющенком, питання про їхню відповідальність за розвиток подій та ефективність функціонування влади".

Мороз також вважає, що вибори були потрібні для "створення умов для розподілу інтересів бізнесових груп різної політичної орієнтації під патронатом інституту президента, досягнення домінуючого впливу політичних сил, які видають себе за опору Ющенка і ведуть тим самим підготовку до наступної президентської кампанії".

Крім того, на його думку, ці сили прагнуть змінити Конституцію задля "юридичного оформлення авторитарної моделі управління".

Мороз також зазначив, що вибори мали на меті "витіснення з парламенту соціалістів як умови забезпечення означених завдань".

"Способом досягнення поставленої мети була фальсифікація виборів шляхом вкидання бюлетенів за громадян, що знаходяться за кордоном (за офіційними даними в списках незаконно числилось близько 3 млн. громадян, що знаходились за межами України), завищення кількості виборців, що взяли участь у голосуванні, прямого підкупу виборців та членів виборчих комісій, застосування різних форм адмінресурсу, проведення агітації проти СПУ в день виборів, підтасовка даних про підсумки голосування", - вважає він.

Українська правда