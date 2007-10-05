Через рік-півтора знову будуть парламентські вибори?

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО не виключає, що у Верховній Раді VI скликання не буде створено жодної коаліції і через рік-півтора знову відбудуться парламентські вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це політолог сказав під час круглого столу у Києві.

За його словами, судячи із результатів виборів, в парламенті має бути створена коаліція за участю БЮТ і НУ-НС.

В той же час він зазначив, що основним завданням виборів для Президента України було не допустити можливості конституційної більшості в минулій ВР, але в той же час на виборах одержати більше голосів, ніж БЮТ і не допустити Юлію ТИМОШЕНКО до посади прем’єр-міністра України.

За його словами, президентська сторона по суті програла ці вибори, і досить вірогідною є все таки створення коаліції БЮТ і НУ-НС, і, можливо, Блоку Литвина.

В той же час політолог не виключає можливості розколу в НУ-НС і понад 30 народних депутатів увійдуть до широкої коаліції за участю Партії регіонів, Блоку Литвина і, можливо, КПУ.

В той же час він не виключає варіанта, що 20-30 представників НУ-НС у ВР не захочуть голосувати за прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО. За його словами, в результаті коаліції не буде, Віктор ЯНУКОВИЧ і його уряд матиме статус виконуючих обов’язки. Він також вважає, що «такий ослаблений уряд» вигідний Президенту України В.ЮЩЕНКУ.

В.ФЕСЕНКО зазначив, що «без коаліції парламент може існувати». За його словами, в цій ситуації можливі ще одні дострокові парламентські вибори через рік-півтора. Водночас політолог припустив, що в найближчий час такі вибори не можуть відбутися, оскільки «спонсори політичних партій і блоків не винесуть ще одних виборів».

При цьому інший учасник круглого столу, представник Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ зазначив, що за його інформацією спонсори «помаранчевих» їм сказали «ви можете роти розкривати, як хочете, але ми більше гаманці розкривати не будемо».