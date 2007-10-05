У НУ-НС не згодні з позицією Ющенка

Група «Народна самооборона» у складі виборчого блоку «Наша Україна – Народна самооборона» підтверджує свою принципову і незмінну позицію за створення у новообраній Верховній Раді VI скликання демократичної коаліції у складі Блоків Юлії Тимошенко та НУ-НС.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві «Народної самооборони».

Члени групи наголошують, що тільки така коаліція відповідатиме волевиявленню виборців, які проголосували за НУ-НС.

Група нагадує, що Політрада блоку «Наша Україна – Народна самооборона» давно прийняла рішення про створення парламентської більшості виключно з БЮТ.

Члени групи «Народна самооборона» підписали листа до Президента, в якому висловлюють свою незгоду із пропозицією залучити Партію регіонів до переговорів про створення коаліції у Верховній Раді VI скликання. Цей лист підписали всі без винятку представники «Народної самооборони».

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО запропонував усім політичним силам, що пройшли до парламенту, розпочати консультації щодо формування коаліції.

4 жовтня лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що кандидати у народні депутати від “Народної самооборони” принципово виступають за створення демократичної коаліції з БЮТ із можливим долученням Блоку Литвина.

Водночас Партія регіонів пропонує створити «широку» коаліцію.