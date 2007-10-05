Жванія: лист Ющенкові не означає розколу в НУ-НС

У переговорах про створення коаліції беруть участь Вячеслав КИРИЛЕНКО, Юрій ЛУЦЕНКО і Борис ТАРАСЮК від «Нашої України - Народної самооборони» і Юлія ТИМОШЕНКО, Олександр ТУРЧИНОВ, Йосип ВІНСЬКИЙ - від БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив представник «Народної самооборони» Давид ЖВАНІЯ.

За його словами, обговорюються всі питання, пов`язані з формуванням коаліції.

Д.Жванія відзначив, що йому нічого не відомо про можливі пропозиції про співпрацю, які могли поступати «Народній самообороні» від представників Партії регіонів.

Д.Жванія нагадав, що члени "НС" підписали лист до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, в якому підтвердили свою готовність формувати коаліцію з БЮТ і, можливо, з Блоком Литвина.

Він додав, що цей лист підписали всі члени "НС", які на даний момент за списком НУ-НС проходять до парламенту.

Також Д.Жванія нагадав, що подібні заяви раніше підписали і члени партії «Наша Україна».

Таким чином, за його словами, «ніяких погроз розколу бути не може».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні за дорученням Президента проходять переговори між НУ-НС і БЮТ про формування коаліції.

Як заявив 5 жовтня один з лідерів БЮТ О.Турчинов, блок має в своєму розпорядженні інформацію про те, що представники Партії регіонів намагаються підкуповувати деяких членів НУ-НС, щоб ті не голосували за призначення Ю.Тимошенко прем`єр-міністром.